Cinéma – Découvrez les films qui sortent le 19 janvier 2022

«Nightmare Alley», de Guillermo del Toro

Trois ans après le succès de «La forme de l’eau», Guillermo del Toro nous embarque chez les forains et les monstres dans «Nightmare Alley», dont on vous parle dans notre article.

«Les leçons persanes», de Vadim Perelman

Nahuel Pérez Biscayart et Lars Eidinger forment un duo formidable dans «Les leçons persanes», drame captivant auquel on donne volontiers quatre étoiles.

«Presque», d’Alexandre Jollien et Bernard Campan

Les Lausannois reconnaîtront aisément leur ville au début de «Presque». Avant que Louis (Bernard Campan), croque-mort, et Igor (Alexandre Jollien), handicapé, s’embarquent dans un road trip improbable en corbillard. Comment ne pas être touché par ce beau récit d’amitié? Note: ***

«Love of Fate», de Pierre-Alain Meier

Un million et demi de Syriens ont fui au Liban, presque tous bloqués dans une situation sans issue. Deux familles parties en 2011 ont accompli un vrai parcours du combattant et se trouvent, cinq ans plus tard, à la veille de leur départ pour l’Allemagne. Mais c’est encore loin d’être gagné… Pas vu.

Envie de festivals?

Et il y a encore les Journées de Soleure, qui ont à cœur d’offrir une fenêtre de visibilité aux productions suisses, dans tous les styles et dans toutes les langues. L’occasion de découvrir des films qui n’auront pas forcément droit à une sortie romande, comme le captivant «Soul of a Beast». Du 19 au 26 janvier 2022.