cinéma : Découvrez les films qui sortent le 5 janvier 2022

L’amour est au cœur de la plupart des premières sorties ciné de l’année. Mais il y a aussi de la danse, du football et de l’espionnage.

«Licorice Pizza» DR

«Licorice Pizza», de Paul Thomas Anderson

Avec quatre nominations aux Golden Globes (qui auront lieu ce dimanche 9 janvier), «Licorice Pizza» suit une romance adolescente dans la Californie de 1970. Entre la fougue, l’énergie et les couleurs qui émanent de la bande-annonce alléchante, au son envoûtant de David Bowie, ici, on va filer aller le voir!

«En attendant Bojangles», de Regis Roinsard

Quand Georges (Romain Duris) voit Camille (Virginie Efira) pour la première fois, c’est le coup de foudre immédiat. Et le début d’un amour hors norme, fait de plaisir, de fantaisie, d’amitié, jusqu’à plus soif. Découvrez-en plus sur ce film trois étoiles en lisant notre article.

«Nos plus belles années (Gli Anni piu belli)», de Gabriele Muccino

Au début des années 1980, Paolo, Giulio, Riccardo et Gemma ont 16 ans, et des rêves plein la tête. Les années passent, quarante années, rythmées par les espoirs, les déceptions, les réussites et les échecs, ainsi que par les principaux événements historiques ayant bouleversé le monde. Couleurs chaudes et caméra mobile enrobent à merveille la fougue et la fraîcheur véhiculées par ce récit humain et sincère avant tout. Note: ***

«La balade des grands arbres», de Salomé Jashi

Il y a quelque chose de démesuré, déraisonnable, surréaliste, dans ce que relate «La balade des grands arbres». Imaginez: pour déplacer vivants des arbres centenaires, un homme puissant les fait déterrer. Mais il faut aussi couper d’autres arbres ou déplacer des câbles électriques, paver de nouvelles routes pour leur ouvrir un passage vers… la mer! Et tandis que les déracinés, immenses, se meuvent impassibles, les hommes, minuscules, pérorent, pleurent parfois, figés à leurs pieds. Quelle belle métaphore! Note: ****

«The 355», de Simon Kinberg

Des espionnes des quatre coins du monde font équipe pour empêcher des organisations terroristes ou gouvernementales de s’emparer d’une arme technologique destructrice. «The 355» ne semble pas briller par son originalité, mais promet de l’action et du divertissement, menés par un casting 100% féminin (Jessica Chastain, Penélope Cruz, Bingbing Fan, Lupita Nyongo’o, Diane Kruger).

«Twist à Bamako», de Robert Guédiguian

Mali, 1960. Lara rencontre Samba, jeune militant socialiste, et fuit avec lui pour échapper à un mariage forcé. À Bamako, le soir, ils dansent dans les clubs. Mais les conflits politiques ne sont pas loin. «Cette histoire de jeunes gens idéalistes qui veulent créer un État socialiste après l’indépendance tout en dansant le twist et le rock’n’roll, ressemble à ma propre histoire», a confié le réalisateur français Robert Guédiguian. À travers ce nouveau film, il a souhaité «raconter une belle et tragique histoire d’amour pour incarner un moment de fête révolutionnaire, où les possibles se heurtent à la contre-révolution mais aussi à la tradition et aux coutumes ancestrales.»

«Captains of Zaatari», d’Ali El Arabi

Deux ados réfugiés syriens dans le camp de Zaatari, en Jordanie, sont fous de foot. Lorsque l’équipe du camp est invitée à participer à un tournoi au Qatar, une lueur d’espoir s’allume. Un documentaire filmé par le cinéaste égyptien Ali El Arabi, qui s’annonce plein de tendresse et d’émotion.