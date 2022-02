JO 2022 – Découvrez les «pronos» suisses de nos envoyés spéciaux

Ce volontaire va-t-il vibrer aux exploits suisses à Pékin? AFP

«On a interrogé un robot» (Christian Maillard, à Yanqing)

Combien de médailles vont ramener nos skieuses suisses? C’est une bonne question. Pour le savoir, on a interrogé un robot, Yuong Li, qui se trouvait dans le hall de notre hôtel. Il est sidérant, on aurait pu l’appeler Einstein, il sait tout. Ce n’est pas celui qui désinfecte tout sur son passage avec de la Javel, non lui, c’est un savant.

D’après ce phénomène, Lara Gut-Behrami, si malchanceuse à Sotchi et à Pyeongchang (1x 3e et 2 x 4e), ne sera pas en or dans le super-G, sa meilleure discipline, ni en géant où elle avait excellé aux Mondiaux de Cortina, mais uniquement en descente. Ce «cerveau» en est convaincu. «Le tracé a été construit pour elle»,répète-t-il de sa voix saccadée, dans toutes les langues.

Yuong Li nous a aussi confié que Wendy Holdener allait enfin remporter un slalom, ici à Pékin, que celle qu’on appelle la Poulidor du ski alpin serait récompensée pour sa persévérance. Tandis que Michelle Gisin va confirmer son titre du combiné acquis en Corée du Sud, l’Obwalidenne devrait encore s’offrir de l’argent par équipes. Parce que c’est une course d’un jour et qu’elle n’a pas cessé de progresser cet hiver, ce sera l’heure de Camille Rast, qui sera la belle surprise de ces Jeux avec de l’or en géant. Cela fait donc cinq médailles! Maintenant, des paroles aux actes…

«J’ai commandé au CIO l’or pour Fanny Smith» (Robin Carrel, Zhangjiakou)

Faire l’inventaire des potentiels médaillés dans le «hub» de Zhangjiakou serait aussi fastidieux que d’énumérer les restrictions sanitaires en Chine. A la place, je pensais plutôt vous faire part de mes souhaits pour les jours à venir. Surtout que j’ai un contentieux avec les Jeux olympiques! Je n’en ai vécu qu’une édition au cours de ma carrière, en 2014 à Sotchi, et je n’avais pas pu vivre le moindre podium suisse en direct, moi qui étais stationné au bord de la mer.

Alors pour cette fois, j’ai commandé au CIO l’or pour Fanny Smith, afin qu’elle achève de devenir la meilleure skicrosseuse de tous les temps. J’aimerais aussi une breloque chez les hommes en ski-cross pour faire bien. Dans l’idéal, je voudrais aussi que Mathilde Gremaud et Sarah Höfflin brillent de mille feux. Car ça donnera du boulot et plus on en a, moins on voit le temps passer!

Coincé dans une bulle en Chine, ça n’a pas de prix. Et puis il faudrait également qu’Andri Ragettli soit aussi brillant aux JO que sur ses stories Instagram. Ça validerait le talent hallucinant de ce garçon. Et puis Pat Burgener aussi, histoire qu’il fête ça d’un grand concert gratuit à Ouchy. Je m’attends aussi à être déçu en bien à de nombreuses reprises.

Dans la montagne, sur une course d’un jour avec le biathlon, le saut à skis et le fond, on n’est jamais à l’abri d’une bonne surprise. Ce serait magnifique pour des sports moins médiatisés, qui jouent une bonne partie de leur exposition médiatique sur deux semaines. Et puis avec des relais, des compétitions mixtes et compagnie, on peut toujours rêver!

«Marco what?» (Sylvain Bolt, Yanqing)

À Yanqing, où se dérouleront les épreuves de ski alpin, c’est «deux salles deux ambiances». Dans l’hôtel qui héberge une grande partie des journalistes spécialisés, le nom de Marco Odermatt est aussi populaire que le terme PCR. À table, derrière les plexiglas qui sont censés stopper les postillons, on parle de plusieurs médailles du prodige suisse.

Pourtant, à deux heures de bus de là, on a tenté de prendre le pouls directement dans l’aire d’arrivée vide. «Marco what?» nous a répondu Dou Jiaqi, volontaire dans le centre de presse du ski alpin. Le jeune homme, qui a déjà skié et adore ça, n’a encore jamais vu une épreuve car elles ne sont pas diffusées dans son pays.

Alors imaginez son impatience de vivre cette première ce dimanche (descente homme). Oui, Marco Odermatt peut (doit) ramener au moins une médaille en géant (5 succès et une 2e place en six courses) et il faut espérer que son état de grâce ne soit pas freiné sur la neige artificielle chinoise.

On compte sur Beat Feuz pour montrer la voie dimanche, avec un premier titre olympique? Pour que les Romands ne soient pas lésés, Justin Murisier va accompagner son pote Marco sur le podium en géant et Loïc Meillard va ramener un métal en combiné. En slalom, Ramon Zenhäusern va une nouvelle fois briller sur la neige asiatique et décrocher une deuxième médaille olympique consécutive.

Ah oui, Yanqing accueillera également les épreuves de bobsleigh, luge et skeleton. C’est en général une médaille assurée pour la Suisse mais pas cette année. C’est Yannick Chabloz, le plus Vaudois des Nidwaldiens, qui participera au titre suisse lors du Team Event pour conclure en beauté sa première olympique.

«L’or est peut-être à portée de balais du CC Aarau» (Cyrill Pasche, Pékin)

Dans la «bulle» pékinoise, les athlètes suisses des sports de glace auront plusieurs chances de médailles. A commencer pour les curleuses et curleurs helvétiques, historiquement (presque) toujours au rendez-vous sur la grande scène olympique, sauf à Sotchi en 2014.

Les médaillés d’il y a quatre ans à Pyeongchang - le bronze pour les Genevois du Team de Cruz et l’argent pour la paire de double mixte Martin Rios/Jenny Perret - peuvent faire aussi bien qu’en Corée du Sud tandis que chez les dames, l’or est peut-être à portée de balais du CC Aarau de la skip Silvana Tirinzoni.

En hockey sur glace, les joueurs de Patrick Fischer réussiront-ils à se hisser au moins jusqu’en demi-finale? Si oui, tout sera possible pour eux, même l’or olympique. Mais avec un format de compétition qui ne tolère aucun faux pas, la Suisse sera confrontée à une rude concurrence - malgré l’absence des stars de la NHL - pour atteindre le dernier carré.