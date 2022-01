«Chai Tea With Heidi» : Découvrez l’improbable duo entre Heidi Klum et Snoop Dogg

Le top allemand et le rappeur américain ont créé la surprise en sortant leur titre «Chai Tea With Heidi».

Celle-là, on ne l’avait pas vue venir. Heidi Klum et Snoop Dogg ont surpris leur monde, vendredi 14 janvier 2022, en dévoilant leur collaboration musicale, «Chai Tea With Heidi». Il s’agit d’une première dans la musique pour le mannequin allemand de 48 ans, dont la fille s’est aussi lancée dans le mannequinat . L’idée lui est venue en 2021 lors de la soirée après la finale de «Germany’s Next Top Model» dont il est juge. Quelqu’un a alors suggéré à Heidi qu’elle pourrait interpréter le générique de la prochaine saison.

«Il ne faut pas me le demander deux fois quand il s’agit de chanter quelque chose», a raconté Heidi Klum au «Daily Mail». Pour elle, proposer un morceau à Snoop Dogg, qui fera la mi-temps du Super Bowl , était une évidence: «Je suis une immense fan. Je le connais pour l’avoir déjà rencontré plusieurs fois ici et là à Los Angeles. Je lui ai simplement passé un coup de fil pour lui proposer de collaborer avec moi». Le rappeur de 50 ans a directement accepté et l’a invitée à venir chez lui, dans son studio d’Ingelwood. «Le voir bosser en studio m’a estomaquée. J’étais époustouflée. J’étais déjà une grande fan, mais là je l’aime encore plus», a-t-elle raconté au tabloïd .

Un «ok» qu’Heidi a failli louper

Pour «Chai Tea With Heidi», l’Allemande a réutilisé certaines paroles d’un morceau de Rod Stewart datant de 1983. Elle a donc dû demander l’autorisation au rocker britannique. Malheureusement, Heidi ne le connaissait pas et ne savait pas comment le contacter. «On avait enregistré le morceau. Le clip était en boîte aussi et je n’arrivais pas à mettre la main sur Stewart», s’est-elle souvenue. Le hasard faisant bien les choses, Heidi est finalement parvenue à trouver l’adresse mail du chanteur via sa coiffeuse qui avait souvent la fille de Rod comme cliente. Cette dernière a joué les intermédiaires. Le top a donc envoyé un mail avec le morceau en pièce jointe espérant que le musicien donne son accord. «J’avais la trouille que tout tombe à l’eau. Si Rod n’avait pas aimé, tout aurait été bon pour la poubelle. Et je n’ai pas eu de réponse. Rien. Pendant cinq, six et sept semaines.» Sauf que la réponse de Rod était dans les spams d’Heidi: «Qu’est-ce que j’ai été débile! Il m’avait répondu pratiquement immédiatement après mon mail, me disant que le titre était super et que j’avais son accord.»