CONCOURS: Découvrez Metallica à Amsterdam, hébergement et voyage inclus

Enlève ton chouchou pour être prêt à te lancer dans le headbanging. Nous allons à Amsterdam pour le concert de Metallica ! Nous t'envoyons aux Pays-Bas du 27 au 30 avril 2023. Tu n'as pas à te soucier du voyage et de l'hébergement sur place, tout est à notre charge.

Le groupe jouera deux soirs dans chacune des villes où il se rendra, chaque set proposant deux setlists et deux lineups de soutien complètement différents par ville. La tournée M72 propose un nouveau concept scénique passionnant. Avec un peu de chance, tu pourras faire partie du Metallica's M72 world tour les deux soirs. Le groupe a annoncé la sortie de son 12e album studio : 72 Seasons pour le 14 avril 2023 via son propre label Blackened Recordings. Le groupe partira ensuite ensemble pour que toi et ton compagnon soyez parmi les premiers à écouter le nouvel album en live.