Nouvelle fonctionnalité : Découvrez notre nouvelle newsletter individualisée

20 minutes lance une newsletter réalisée sur mesure en fonction des intérêts de chacun. Ne ratez plus une miette de l’actualité en vous inscrivant dès à présent sur notre site internet ou application.

20 minutes et 20 Minuten proposent dès aujourd’hui un service de newsletter basé sur l'intelligence artificielle. La newsletter disponible en allemand et en français est envoyée tous les jours à 13h et propose un résumé de l'actualité en fonction des intérêts individuels de chacun. Les intéressés peuvent s’y inscrire via le cockpit dans la barre de menu, moyennant la création d’un login sur nos services en ligne.

En l'espace d'un an, 20 minutes a enregistré plus de 500'000 inscriptions. Grâce à ces logins, il est désormais possible de créer des expériences d'utilisation individuelles comme valeur ajoutée pour les utilisateurs. Outre la newsletter personnalisée, la fonction multilingue a été lancée dès le début de l'année. Elle permet la traduction automatique des contenus rédactionnels dans neuf langues afin d'informer et de favoriser l'intégration de groupes allophones. D'autres fonctionnalités sont actuellement en cours d'élaboration et seront dévoilées dans les prochaines semaines.