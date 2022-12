Le Best of 2022: Découvrez quelle vidéo lecteur remporte la palme du nombre de vues 

L’histoire locale

Les faits s’étaient déroulés entre décembre 2021 et janvier 2022. Une coulée de neige s’était déversée sur une piste de ski à Leysin. Jean-Marc Udriot, directeur de Télé Leysin-Les Mosses-La Lécherette et syndic de Leysin, avait affirmé que personne n’était présent sur les lieux lors de l'avalanche. Des propos contredits par les images prises par nos lecteurs.

La bonne combine de l’été

L’infographie

Les affrontements russo-ukrainiens ne datent pas du 24 février. Cette infographie met en lumière les origines du conflit pour mieux comprendre les dessous d’une guerre qui dure depuis plus de dix mois.

De l’insolite, en veux-tu en voilà

Voici les dix vidéos insolites les plus vues cette année. Vous vous en souvenez?

Un peu de douceur

Une lectrice reporter avait filmé des petits renardeaux dans son jardin dans le canton de Neuchâtel. On était obligés de partager les images avec vous!

Vos vidéos

Vous êtes toujours plus nombreux à nous envoyer des vidéos de ce qu’il se passe dans vos régions. Informations, événements, moments touchants, séquences humoristiques… 20 minutes ne serait pas 20 minutes sans vous. C’est donc toute la rédaction qui vous remercie!

Et à l’heure des comptes, c’est la vidéo d’un accident survenu à Mollis (GL) qui cumule le plus de vues avec 133’000 clics. Le conducteur avait percuté une bande métallique dans un virage et détruit sa Ferrari. Heureusement, personne n’avait été blessé.