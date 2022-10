Star Ac: Découvrez qui a été éliminé lors du prime

«Star Academy» : Découvrez qui a été éliminé lors du prime

Julien a ainsi chanté sur «Thinking Out Loud», d’Ed Sheeran. Sa prestation a convaincu les professeurs qui ont relevé qu’il avait beaucoup travaillé et qu’il commençait enfin à prendre cette aventure au sérieux. De son côté, Amisse s’est donnée à fond sur le tube d’Adele, «We Could Have Had It All». Séduit par sa performance, le jury a salué son audace et son courage pour avoir choisi un titre aussi difficile à interpréter. Ahcène, lui, a chanté sur «Bohemian Rhapsody», de Queen. «C’était meilleur qu’en cours», lui a dit la professeure de chant Adeline Toniutti.