«Star Academy» : Découvrez qui a quitté l’aventure

Cenzo, Julien, Stan et Ahcène étaient les quatre nominés du prime de la «Star Academy», samedi. Deux d’entre eux ont été éliminés.

(de g. à dr.) Cenzo, Julien, Stan et Ahcène lors du prime de la Star Academy, samedi 29 octobre 2022, sur TF1.

Le prime de la «Star Academy», samedi 29 octobre 2022, sur TF1 aura été particulièrement riche en émotions. Et pour cause: cette semaine, ce n’est pas un mais deux candidats qui ont été éliminés de l’aventure. Cenzo, Julien, Ahcène et Stan, qui étaient sur le banc des nominés, ont tout donné pour continuer l’aventure. Mais les règles du jeu étant ce qu’elles sont, deux d’entre eux ont vu leur rêve prendre fin.