M6: Hugo Riboulet a remporté la finale de Top Chef

La 14e saison de «Top Chef» aura été riche en émotions. Lors de la finale, diffusée mercredi 7 juin 2023 sur M6, c’est Hugo Riboulet qui s’est imposé face à Danny Khezzar , qui officie à Genève. Le Français de 24 ans a ainsi remporté la somme de 54’810 euros. «Honnêtement, c’est le plus beau jour de ma vie. C’est tellement d’émotions qui me passent par la tête. C’est l’accomplissement de toutes ces années de travail. Ce n’est que le début», confie-t-il dans «Télé-Loisirs».

Lors de cette dernière épreuve qui s’est déroulée dans les cuisines de l’hôtel George V, à Paris, les finalistes ont dû composer et préparer un menu gastronomique pour 100 bénévoles de la Croix-Rouge, ainsi que pour le jury de programme, Hélène Darroze, Paul Pairet, Philippe Etchebest et Glenn Viel. Les deux jeunes chefs, qui avaient dix heures à leur disposition, ont été aidés par d’anciens candidats. C’est finalement, Hugo, de la brigade bleue d’Etchebest, qui a remporté la victoire face à Danny qui s’est perdu avec son entrée un peu trop sophistiquée, alors que sa première idée de menu avait été refusée par la production .

Avec son gain, le jeune homme, qui ne pensait pas gagner le concours, compte investir un peu d’argent dans le concept de street food pour lequel il s’est associé avec la candidate Albane qu’il a rencontrée dans l’émission. «Mais je vais aussi mettre pas mal de sous de côté pour des projets futurs, dit-il. 50’000 euros, c’est une belle somme d’argent, mais ça part très vite quand on crée des choses. Ce n’est pas non plus un million!».