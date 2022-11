«Star Academy» : Découvrez qui a remporté la victoire

Après six semaines d’aventure, la finale tant attendue de la «Star Academy», samedi 26 novembre 2022, sur TF1, aura donné son lot d’émotions. Durant la soirée, les quatre finalistes ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour remporter la victoire. Ils ont pu partager la scène avec des artistes prestigieux. Anisha a chanté en duo avec Soprano sur son titre «Roule», Louis a interprété avec brio «Casting» avec Christophe Maé, Léa a eu la chance de chanter avec Lara Fabian son tube «Je t’aime» et Enola a partagé un moment intense avec Nolwenn sur le premier titre de la chanteuse, «Cassé». Les quatre staracadémiciens ont aussi réinterprété ensemble «Lettre à France» avec Michel Polnareff.

Après cette première partie d’émission, deux élèves ayant reçu le moins de votes du public se sont fait éliminer. Léa et Louis ont ainsi vu leur aventure se terminer. Enola et Anisha ont pu continuer la compétition en chantant chacune un titre en solo. Ce n’est qu’en fin de soirée que Nikos Aliagas a laissé à Robbie Williams, parrain de cette édition, le soin d’annoncer la grande gagnante. Avec 57% des votes du public, c’est Anisha qui a remporté la victoire. Elle remporte les 100 000 euros ainsi qu’un contrat pour un album avec la maison de disques Sony Music. En entendant les résultats, la jeune femme de 22 ans originaire de Madagascar s’est effondrée en larmes. «Merci! Et merci à tous mes amis aussi, je leur dédie cette victoire parce que pour moi dans mon cœur, ils sont tous des gagnants. Cette aventure a changé ma vie», a-t-elle dit, avant de remercier ses professeurs et les musiciens du programme.