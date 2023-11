Découvrez qui est le premier éliminé de la Star Academy

La première élimination de la saison 11 de la «Star Academy» a eu lieu lors du deuxième prime de l’émission samedi 11 novembre. À l’issue des évaluations de la semaine, trois élèves risquaient leur place dans le château de Dammarie-les-Lys qui a accueilli deux nouvelles professeures. Il s’agissait de Margot, Louis et Djebril. Pour tenter de sauver sa place, la première a interprété «Éblouie par la nuit» de Zaz. Le second a repris «Decrescendo» de Lomepal et le troisième «Cry me a river» de Justin Timberlake.