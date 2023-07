The Voice Kids: Découvrez si Emma continue son aventure

C’est avec impatience et détermination qu’Emma s’est présentée aux auditions à l’aveugle dans l’émission «The Voice Kids», diffusée mardi 25 juillet 2023, sur TF1. Accompagnée de sa maman et de sa prof de chant, la Lausannoise de 12 ans a interprété avec brio «Halo» de Beyoncé, l’une de ses idoles. «Cette chanson parle d’une rencontre importante pour elle, et pour moi elle signifie ma rencontre avec ma mère», a dit la jeune chanteuse.