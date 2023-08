Emma a été éliminée lors des battles de The Voice Kids

Des cocoaches en renfort

Pour préparer cette première soirée de battles, les quatre coaches de «The Voice Kids» ont pu s’accompagner chacun de deux cocoaches lors des répétitions. Ces derniers étaient chargés de transmettre conseils et soutien aux jeunes chanteurs. Kendji Girac s’est ainsi entouré de Wejdene et de Soolking. Nolwenn Leroy a convié Bilal Hassani et Joyce Jonathan. Slimane était entouré de Vitaa et de Claudio Capéo. Patrick Fiori a pu compter sur Christophe Willem et Ycare.