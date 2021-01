Musique : Découvrez tous les nommés aux Swiss Music Awards

Les artistes qui sont en lice pour recevoir une récompense le 26 février 2021 à Zurich sont connus.

Malgré la crise sanitaire, la plus importante cérémonie de remise de prix musicaux de Suisse aura lieu. Elle se déroulera au Hallenstadion de Zurich, sans public, et sera à suivre sur la chaîne de télévision 3+.

Pour cette 14e édition des Swiss Music Awards, Loredana, Loco Escrito, Monet192, Gotthard, Heimweh et Philipp Fankhauser partent grands favoris. Ils sont chacun nommés dans deux catégories nationales. Arma Jackson, Flèche Love et Phanee de Pool seront en lice pour remporter le prix de Meilleur artiste romand. À signaler aussi que le rappeur Bligg, nommé comme Meilleur chanteur, remporterait en cas de sacre son huitième bloc de béton et se rapprocherait ainsi du record de neuf récompenses obtenues par Stress.