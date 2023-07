Vaud: Une vingtaine de tortues hargneuses sont autorisées dans le canton

Comment la reconnaître?

Jean-Marc Ducotterd, président du centre Emys, donne quelques signes distinctifs de la tortue hargneuse, que l’on appelle aussi serpentine, et qui peut atteindre les 20 kg: «Sa carapace est ronde et brune. Elle a des grosses pattes et une grosse tête. Elle fait préhistorique avec sa queue dentelée et ses grosses griffes. C’est un animal puissant qui avance vite! Son cou est long, et quand il s’allonge, elle peut mordre facilement.»