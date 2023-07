L’Etat russe prend le contrôle d’actifs de Danone et Carlsberg

Le décret a été signé par Vladimir Poutine et publié sur le portail juridique officiel russe.

L’Etat russe a pris le contrôle d’actifs en Russie des géants français Danone et danois Carlsberg, qui avaient fait part de leur intention de quitter le marché russe après l’offensive en Ukraine , a indiqué un décret publié dimanche.

Dizaines de milliers d’actions

Selon ce décret signé par Vladimir Poutine et publié sur le portail juridique officiel russe, 98,56% des actions de la brasserie russe Baltika, appartenant à Carlsberg, et des dizaines de milliers d’actions appartenant à une filiale russe de Danone sont placées «temporairement» sous le contrôle de l’Etat russe. En détail, ce décret précise que 83’292’493’000 actions de «Danone Russie», propriété du groupe «Produits Laitiers Frais Est Europe», toujours selon le décret, sont placées sous le contrôle de l’Etat russe, ainsi que 85’000 autres actions appartenant au groupe «Danone Trade».

Fin juin, le brasseur danois Carlsberg avait annoncé avoir trouvé un repreneur, sans le nommer, pour ses activités en Russie, plus d’un an après avoir annoncé son retrait du pays à la suite de l’offensive russe en Ukraine. Le groupe avait annoncé fin mars 2022 la mise en vente de ses importantes activités en Russie, où il compte 8400 employés et détient depuis 2000 la marque russe Baltika.