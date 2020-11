Sa performance à Bâle pourrait bien être le petit déclic qui manquait à Yann Sommer pour lui redonner ce soupçon de confiance qu’il semblait avoir perdu depuis quelque temps. Même si le dernier rempart de la Nati a failli se saboter au début de la rencontre, le match réalisé par le gardien suisse s’est révélé exemplaire. Avec comme point d’orgue, les deux face-à-face victorieux avec Sergio Ramos. Concentré, Yann Sommer n’a pas sourcillé pour s’opposer aux deux tentatives de celui qui restait sur une série de 25 tirs au but victorieux.

«Dans deux semaines, plus personne n’en parlera»

Sa réponse sur le terrain – toujours la meilleure – est venue donner raison à certains observateurs qui avaient pris sa défense, Comme Jörg Stiel qui rappelait sur Blick.ch qu’il était «complètement déplacé d’en faire toute une histoire». Il rappelait notamment qu’en raison de la multiplication des compétitions avec un Borussia Mönchengladbach engagé en Ligue des champions, il est parfois difficile de tenir le rythme. L’ancien portier de la Nati était même très confiant au sujet du retour de Sommer à son meilleur niveau: «Dans deux semaines, plus personne n’en parlera.» Jörg Stiel ne pensait sûrement pas si bien dire.

Avec ce retour en grâce, le dernier rempart de la Nati a montré qu’il avait tout pour renouer avec les bonnes performances qui le caractérisaient ces dernières saisons, et ainsi nuancer les critiques des médias allemands sur son début d’exercice, basé sur son ratio d’arrêts, actuel plus mauvais de Bundesliga. Un premier pas pour récupérer son statut de gardien le plus décisif d’Allemagne décroché la saison dernière?