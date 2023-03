Après plus de deux siècles d’existence, la taxe professionnelle pourrait filer aux oubliettes de l’Histoire. La commission fiscale du Grand Conseil a entériné mardi un accord entre l’Etat et les communes. Ces dernières acceptent d’abolir cet impôt unique en Suisse critiqué depuis des années par les milieux économiques; en échange, l’impôt sur les bénéfices augmenterait de 0,8%, révèle la «Tribune de Genève». Le parlement genevois doit encore se prononcer. Mais l’affaire parait bien emmanchée puisque tous les partis, sauf Ensemble à Gauche, applaudissent à l’arrangement trouvé. Ce dernier pourrait servir de contre-projet à une initiative lancée en 2021 pour supprimer la taxe. Ses auteurs, qui évoquent un «bon compromis», pourraient même la retirer. Un référendum reste aussi possible.