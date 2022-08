Zurich : Décriés, les trains Dosto puent épouvantablement

Décriés pendant longtemps pour leurs pannes à répétition, les trains Dosto, du constructeur Bombardier, sont désormais les plus fiables à circuler sur les rails du pays indiquait dimanche la «SonntagsZeitung» . Oui, mais ils puent atrocement, semble-t-il. Du moins à la gare de Zurich. En effet, les usagers se plaignent depuis plusieurs semaines d’un doux parfum d’œufs pourris et de matières fécales dans la gare souterraine, sous la gare centrale, où circulent ces rames.

«Ça pue et c’est vraiment dégoûtant. D’habitude, on connaît plutôt ce genre de choses dans les stations de métro des pays chauds», relève un lecteur dans les colonnes de 20 Minuten. D’autres ont aussi indiqué que la puanteur s’intensifiait avec la chaleur et qu’ils évitaient de se rendre dès lors dans les profondeurs de la gare.

Système de nettoyage des WC en cause

Du coup, les CFF s’excusent et demandent aux usagers patience et compréhension. Les CFF «remédient à la cause le plus rapidement possible», explique l’affiche. Le nettoyage a en outre été intensifié, afin d’éliminer l’odeur sur les voies où circulent les trains incriminés. Toutes les surfaces de la gare centrale de Zurich sont aussi nettoyées plusieurs fois par jour, ont-ils affirmé à Nau.ch.