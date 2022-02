Covid à Genève - «Décrue très nette»: les autorités sont en mode «détente»

Adrien Bron, directeur général de la Santé. dr

L’ambiance n’était pas encore à la folle allégresse, lors du point sanitaire hebdomadaire du canton de Genève, vendredi. Mais une forme de légèreté et de soulagement y régnait. «Nous sommes plus décontractés, a admis Adrien Bron, directeur général de la Santé. On observe une phase très nette de décrue des nouveaux cas Covid (ndlr: de 1000 à 2000 par jour, contre 2500 à 3000 la semaine dernière) et du taux de positivité. La cinquième vague est en train de partir.»

Si le nombre d’hospitalisation reste élevé (proportionnellement, il s’agit toujours en grande majorité de personnes non-vaccinées), le nombre d’admissions diminue; le système de soins ne risque donc pas la saturation. Ainsi, de nombreuses structures de testing et d’injections vont cesser leur activité d’ici la fin mois. Mais elles resteront en alerte.

Testing et vaccination prêts à redémarrer

Parmi les leçons à tirer de deux ans de pandémie, «la flexibilité, l’efficacité et l’engagement sans faille des centres de test et de vaccination» ont ainsi été salués par les intervenants au point presse de ce jour. Tant mieux, ont-ils souligné, car il faut d’ores et déjà se préparer à une recrudescence du virus à l’automne, puisque il semble saisonnier. «Nous estimons que les dispositifs de testing et d’injection vaccinale peuvent être réactivés rapidement et de manière performante, a appuyé Aliki Metsini, co-cheffe du secteur des maladies transmissibles. C’est une bonne chose, surtout pour les personnes les plus vulnérables.»

Les scénarios d’avenir

Les autorités sanitaires ont pour l’automne quatre scénarios en tête. L’absence de nouveau variant ou, au contraire, une nouvelle pandémie sont jugées «peu probables». Le troisième scénario, «celui qu’on espère tous», est la mise sur le marché d’un vaccin plus efficace contre tous les variants que ceux employés aujourd’hui. Les recherches scientifiques actuelles vont en ce sens. Dans le cas contraire – et c’est la dernière hypothèse des spécialistes - il faudra alors fait une dose de rappel saisonnière, notamment pour les seniors et les plus vulnérables. D’où l’importance de centres capables de rouvrir rapidement.

Attention avant les vacances