Cristiano Ronaldo refuse un selfie après le nul d'Al-Nassr

Cristiano Ronaldo s'est encore fait remarquer. Et pas pour ses exploits sur la pelouse. Alors qu'Al-Nassr a subi une nouvelle contre-performance en étant tenu en échec à domicile par Al Khaleej Saihat (1-1), CR7 a repoussé un membre du staff adverse qui souhaitait réaliser un selfie avec la star portugaise.

Face au 14e du championnat saoudien (sur 16 équipes), Ronaldo et ses coéquipiers ont certes dominé, mais n'ont jamais réussi à faire la différence. Menés rapidement au score (but à la 4e de Fabio Martins), les hommes de Dinko Jelicic ont rapidement pu égaliser par l'intermédiaire du défenseur espagnol Alvaro (17e). Mais ensuite, Al-Nassr, malgré ses 22 tirs (seulement 6 cadrés) a manqué de précision pour passe l'épaule.

L'agacement de Cristiano Ronaldo illustre bien son manque de sérénité depuis qu'il a rejoint l'Arabie saoudite. Sur les 5 derniers matches, le quintuple Ballon d'Or n'a trouvé qu'à une reprise le chemin des filets. Un manque d'efficacité qui se répercute sur les performances de son club, comptant 5 points de retard sur son rival Al Ittihad. Le titre national risque donc bien d'échapper à Al-Nassr, leader avant l'arrivée de CR7. Un échec de plus après l'élimination en demi-finales de la Coupe du Roi et les revers lors de la Super Coupe de Riyad et celle d'Arabie saoudite.