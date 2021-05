Tennis - «Déçu», Federer ne pouvait espérer un meilleur sort

Roger Federer grimace: le Bâlois repart plus tôt que prévu du bout du lac. REUTERS

C’est tout juste s’il a osé lever les bras. Un peu plus et Pablo Andujar, qui n’était déjà pas peu fier de partager la même scène que Roger Federer pour le dire un jour à sa descendance, se serait presque excusé d’avoir battu l’icône (6-4 4-6 6-4), celui que beaucoup rêvaient de voir aller le plus loin possible cette semaine.

Mais hier, en fin d’après-midi, le «Maître» a fait ses adieux au public du Geneva Open dès sa première apparition. Face à la stabilité métronomique de l’Espagnol, 75e joueur mondial, il est passé par trop de hauts et de bas, selon ses mots, pour espérer un meilleur sort que ce cruel dénouement pour les organisateurs. «Je suis plus déçu pour eux qu’autre chose, a lâché le Bâlois. Les gens étaient heureux de me voir et j’aurais aimé faire mieux. Cela me fait trop mal au cœur de ne pas ­rester plus longtemps ici, pour la région, pour le tournoi.»

Au bout du lac, «RF» était venu chercher plusieurs matches et des minutes à haute intensité, avec pour objectif d’arriver à son meilleur niveau dans quelques semaines à Wimbledon. Il devra se contenter de 1 h 52 en compétition avant d’aller à Paris. «Je connais mes limites du moment. Après avoir joué si peu ces derniers mois, gagner Roland-Garros n’est pas un objectif réaliste. Mon but, c’est la saison sur herbe et j’ai encore le temps. J’aurais aimé faire plus de matches à Genève, mais c’est comme ça. L’important, ce sont les prochaines semaines, celles qui me permettront de corriger les erreurs que j’ai faites aujourd’hui.»