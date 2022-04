Camille Lellouche : Déçue par certains de ses amis

L’humoriste Camille Lellouche pousse un coup de gueule contre des proches qui ont trahi sa confiance.

La Française Camille Lellouche est à la fois comique et chanteuse.

Camille Lellouche en a gros sur le cœur depuis quelques jours. Mercredi 13 avril, l’humoriste et chanteuse, qui a été battue et humiliée par son premier copain, a poussé un coup de gueule sur Instagram pour dénoncer le comportement décevant de plusieurs proches. «Certains sont tes amis quand tu leur donnes tout, mais quand ça ne va plus dans leur sens, tu vois leur vrai visage, même au bout de plusieurs années», a-t-elle déploré, sans révéler l’identité des personnes concernées.