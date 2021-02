Des députés ont dénoncé mardi une situation «inacceptable» et la lenteur avec laquelle les choses leur semblent bouger. La conseillère d’État Béatrice Métraux rejette ces reproches.

Construite en 1905, la prison du Bois-Mermet a grand besoin de rénovations. S. Anex/Le Matin (archives)

Il est des sujets dont le Grand Conseil doit s’emparer chaque année, comme le rapport de la Commission des visiteurs qui fait le point sur la situation dans les prisons vaudoises. Et, mardi, des députés de tous bords ont unanimement tapé du poing sur la table, estimant que la surpopulation carcérale dénoncée depuis plusieurs années et tous les problèmes qui en découlent avaient assez duré. «Là, il faut arrêter de dire ce qu’on pourra faire: on le fait!» s’est exclamé Philippe Vuillemin (PLR), qui n’attend qu’une chose: que «le prochain rapport montre que ça a bougé».

Avocat, Nicolas Mattenberger (PS) a dit avoir «un peu honte» que les droits de l’homme soient bafoués «chaque jour» dans le canton, notamment dans les zones carcérales, ces cellules situées dans les postes de police, des «sortes de cages privées de lumière naturelle» où les détenus passent régulièrement bien plus que les 48 h légales. Une situation «inacceptable» dénoncée depuis une dizaine d’années, selon le député, qui a réclamé des mesures, «même provisoires».

Graziella Schaller (Verts Lib) a tenu à souligner que le problème des zones carcérales pesait également sur le personnel qui y travaille, confronté à des situations très difficiles à gérer. Quant à Jean-Luc Chollet (UDC), il a estimé qu’un gros effort avait été fait pour améliorer la sécurité dans les grandes villes du canton. Mais pour voir perdurer ces opérations de lutte contre la délinquance, encore fallait-il que les cellules permettant d’incarcérer sur-le-champ les personnes interpellées soient libres.

«Oui, cela prend du temps»

Contestant farouchement les reproches d’inaction, la conseillère d’État Béatrice Métraux a affirmé que la suroccupation des zones carcérales avait déjà bien diminué. Elle a rappelé l’ouverture de 250 places depuis 2014 et la construction prochaine d’une nouvelle prison de 400 places (lire encadré). Elle a aussi insisté sur le fait que le Service pénitentiaire était «en bout de chaîne pénale» et n’avait la maîtrise ni du nombre de personnes incarcérées ni de la longueur des peines infligées. Oui, il y a une surpopulation carcérale, a concédé la ministre. «S’il est juste d’affirmer que ce problème persiste, il aurait été tout aussi juste de relever l’immense travail déjà réalisé et toujours en cours pour solutionner ce problème», a-t-elle ajouté, regrettant que le travail des collaborateurs du SPEN pour améliorer les choses n’ait pas été suffisamment souligné.

À titre d’exemple des difficultés rencontrées, Béatrice Métraux a indiqué qu’une solution provisoire, soit la création de nouvelles places de détention moyennant l’installation de Portakabin au Bois-Mermet n’avait pas pu voir le jour, pour des questions d’aménagement du territoire. Une mesure du même type est à l’étude à Lonay. «Mais, oui, cela prend du temps. On ne construit pas une prison sans respecter les normes d’aménagement du territoire et de construction, sans oublier les règles sanitaires, sécuritaires et sociales», a-t-elle conclu.