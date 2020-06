France

Dédommagé car il s’ennuie au boulot

La Cour d’appel de Paris a condamné une société à dédommager un de ses anciens salariés atteint par le syndrome de l’ennui au travail.

Les faits incriminés remontent à 2014. Cet homme, qui travaillait au sein du groupe Interparfums, avait fait une crise d’épilepsie au volant de sa voiture, relate «Le Figaro sur son site. Après six mois en arrêt maladie, son employeur l’avait licencié pour absence prolongée. Mais pour lui, c’étaient bel et bien ses conditions de travail, comme le manque de responsabilités ou l’obligation de remplir des missions subalternes, qui étaient à l’origine de son malaise: se sentant mis à l’écart, il avait fini par déprimer. En 2018, le conseil des prud’hommes de Paris avait considéré que, au vu de cette situation, il était possible de «présumer l’existence d’un harcèlement moral» ayant entraîné une dégradation de «sa santé physique et mentale».