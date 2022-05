Prix de l’essence : Déductions fiscales doublées, mais seulement pour les automobilistes?

L’UDC propose que les automobilistes puissent déduire deux fois plus que les pendulaires utilisant les transports publics dans le cadre de l’impôt fédéral à cause de l’envol du prix des carburants.

Pendulaires en transports publics ou en voiture peuvent déduire au maximum chaque année 3000 francs dans le cadre de l’impôt fédéral pour le trajet entre le domicile et le lieu de travail. L’UDC estime que cette pratique est injuste à cause de l’augmentation massive du prix des carburants. Le parti demande dès lors que les automobilistes puissent désormais faire valoir des déductions deux fois plus élevées. «Il faut agir maintenant. Les travailleurs qui dépendent de leur voiture pour aller au boulot ont des dépenses beaucoup plus élevées que les utilisateurs des transports en commun», déclare le conseiller national Walter Wobmann (UDC/SO).