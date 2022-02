Intelligence artificielle : DeepMind crée une IA qui code aussi bien qu’un humain

La filiale de Google a présenté AlphaCode, une intelligence artificielle dédiée à la programmation autonome.

Les développeurs vont-ils un jour céder leurs postes aux intelligences artificielles? La question se pose au vu de la nouvelle création de la société DeepMind, filiale de Google basée au Royaume-Uni que l’on ne présente plus pour ses nombreux exploits: que ce soit dans le domaine du divertissement avec son champion au jeu de Go, l’algorithme AlphaGo, et avec AlphaStar, as au jeu vidéo «StarCraft II», ou encore dans le domaine médical avec le programme AlphaFold (IA capable de prédire la structure des protéines à partir de leurs séquences en acides aminés).