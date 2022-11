Musique : Deezer arrive sur les smartwatches sous Wear OS

Les amateurs de musique dotés d’une smartwatch fonctionnant sous Wear OS dispose désormais d’une nouvelle application pour écouter leurs morceaux, celle de Deezer. Avec son joli design et la promesse d’une expérience utilisateur optimisée, elle permet aux abonnés Deezer Premium et Famille d’accéder à diverses fonctionnalités du service de streaming, dont Flow, directement depuis leur montre connectée. Playlists et titres favoris peuvent y être directement téléchargés, même lorsque la montre n’est pas connectée à internet ou au smartphone.