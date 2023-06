Musique: Deezer détecte les voix clonées d’artiste générées par l’IA

L’annonce de Deezer intervient alors que l’IA est en plein essor et bouscule de nombreux secteurs.

Transparence et équité. «Notre objectif est d’éliminer les contenus illégaux et frauduleux, d’accroître la transparence et de développer un nouveau système de rémunération où les artistes professionnels sont récompensés pour la création de contenus de valeur», a déclaré le PDG de Deezer, Jeronimo Folgueira, cité dans un communiqué. «C’est pourquoi (...) nous développons des outils pour détecter les contenus générés par des IA», poursuit-il.