Football: Défait par Winterthour, Sion a mis les pieds en plein dedans

Malgré le premier but de sa star Marco Balotelli, Sion s’est incliné à domicile contre la lanterne rouge.

Le onze du FC Sion a placé la barre très haut au premier tour. Alors on ne s’y intègre pas comme ça, en un claquement de doigts, même lorsqu’on s’appelle Mario Balotelli ou Wylan Cyprien. Le casse-tête de l’utilisation de l’attaquant italien n’a pas fini de donner des maux de tête à Paolo Tramezzani. Dimanche face à Winterthour, il a reçu sa première titularisation, et les Valaisans se sont inclinés. Notamment parce que «Super Mario» a évolué en décalage total avec les valeurs qui font le succès actuel de son équipe.

On attendait l’homme aux 141 matches de Serie A à côté de Filip Stojilkovic dans un 4-4-2 à plat. Il a finalement plutôt été un soutien dans une sorte de 4-2-3-1. Pas très loin, donc, d’occuper la place laissée vacante par Musa Araz (blessé). Le souci, c’est que le Fribourgeois incarne la mobilité, la combativité et le collectif. Là où Mario Balotelli a marqué les esprits par son immobilisme. Cela signifie moins de solutions pour faire avancer le jeu, et cela s’est méchamment fait sentir.