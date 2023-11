Défaite de MU: pour Erik ten Hag, c’est à cause de l’arbitre

Erik ten Hag en voulait particulièrement à l’arbitre pour avoir expulsé Marcus Rashford à la 42e minute du match – sur intervention de la VAR –, pour une semelle sur la cheville du Danois Elias Jelert. «Le carton rouge change tout», a pesté l'entraîneur après le match. Avant d’étayer ses dires: «Je pense que lorsque vous figez l'image, cela semble toujours bien pire. Mais cela leur (ndlr: l’arbitre et les officiels à la VAR) prend tellement de temps qu’ils en font un carton rouge. Les 25 premières minutes, nous avons dicté le rythme, dominé le match, mené 2-0. Et puis ce carton rouge a tout changé. Nous sommes à 10 et nous sommes abattus.»

Les Danois ont immédiatement profité de leur supériorité numérique, réduisant le score à la 45e et égalisant sur penalty après neuf minutes de temps additionnel. Deux buts également contestés par Erik ten Hag: «Les deux buts que nous avons encaissés avant la mi-temps ne devraient jamais compter. Le premier est hors-jeu, un joueur se trouvant devant Andre Onana. Le deuxième (ndlr: un penalty après des mains de Varane et Maguire) est une sanction très sévère. Le ballon est peut-être sur la main, mais il est si proche et la main est dans une position tellement normale. Maguire est allé chercher le ballon et l'arbitre a de nouveau besoin de tellement de temps... Cela fait quatre matches, quatre penalties contre nous, et je dis que trois sont très discutables.»