Hockey sur glace: Défaite douloureuse pour Niederreiter et les Jets en NHL

Getty Images via AFP

Nino Niederreiter et son équipe n’ont pas réalisé une bonne opération en vue des play-off.

Il a réalisé deux de ses parades sur des tentatives de l’ailier droit grison du club manitobain. «El Nino», à qui l’entraîneur en chef Rick Bowness a accordé 14’32’’ de temps de jeu, a bouclé la partie sur un différentiel neutre. Ce qui n’est pas le cas de présumés gros canons de l’organisation tels l’ailier gauche américain Kyle Connor (-3), le centre ontarien Mark Scheifele (-3) et l’ailier gauche québécois Pierre-Luc Dubois (-2).

Ce revers est particulièrement douloureux pour les Jets dans la course à la qualification pour les séries éliminatoires. Alors qu’il doit encore livrer quatre parties dans la portion régulière du calendrier, Winnipeg est 8e (et dernier qualifié provisoire) de l’Association de l’Ouest avec une récolte de 89 points. Calgary, qui a disputé un match de plus, est 9e avec le même nombre d’unités au compteur.