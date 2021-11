Genève : Défaite en justice pour «Le Courrier»

Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de la Chambre civile de la Cour de justice de Genève: le quotidien a porté atteinte à la réputation du milliardaire Jean Claude Gandur.

Encart dans l’édition du jour, retrait confirmé du site Internet et des archives de l’article «Gandur: mécène en eaux troubles» et quelque 50’000 francs de frais judiciaires: telles sont les conséquences de la décision du Tribunal fédéral, qui a balayé le recours du quotidien «Le Courrier». Les juges de Mon-Repos ont confirmé la décision de la Chambre civile de la Cour de justice de Genève, en 2019. Celle-ci avait estimé que le portrait de l’homme d’affaires Jean Claude Gandur, publié en mai 2015, portait atteinte à sa réputation. Alors que sa fondation entendait verser des dizaines de millions de francs pour l’extension du musée d’Art et d’Histoire de Genève, l’article examinait notamment les activités des sociétés pétrolières du milliardaire.