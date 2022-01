Venezuela : Défaite historique du pouvoir sur les terres de Chavez

Le poste de gouverneur de l’État du Barinas, fief de la famille de l’ancien leader Hugo Chavez depuis 1998, vient d’échapper au candidat du pouvoir.

«Le noble peuple de Barinas a remporté la victoire», s’est quant à lui réjoui sur Twitter Sergio Garrido, propulsé gouverneur. «Avec l’union et la force de chacun d’entre vous, nous avons réussi… réussi à vaincre les obstacles et les adversités malgré tout ce que nous avons dû affronter».

Divisée lors du scrutin du 21 novembre, l’opposition avait subi au niveau national une cinglante défaite face au pouvoir, qui avait remporté 19 des 23 États et la mairie de Caracas. Cette victoire dans l’État de Barinas est d’autant plus importante que c’est une région clé pour le président Nicolas Maduro, successeur de Chavez, avec ses plaines agricoles, ses réserves pétrolières et sa situation proche de la frontière colombienne où sévissent guérillas et narcotrafiquants.