Volleyball: Défaite rageante de la Suisse en ouverture de l’EuroVolley

L’EuroVolley dames a débuté mardi. Il se déroule simultanément en en Italie, Allemagne, Estonie et Belgique. Le tour préliminaire, qui met aux prises 24 équipes, se joue du 15 au 24 août. La Suisse (28e au classement mondial) fait partie du groupe B avec l’Italie (3e), championne d’Europe en titre, la Bulgarie (8e), la Croatie (13e), la Bosnie-Herzégovine (17e) et la Roumanie (19e).

Pour leur première rencontre, les filles de la sélectionneuse Lauren Bertolacci étaient opposées mercredi à Monza (Italie) à la Bosnie-Herzégovine. Formation qu’elles connaissaient déjà pour l’avoir affrontée et s’être inclinées à deux reprises lors des qualifications pour cet Euro. La Suisse a montré du caractère et à tenu jusqu’au bout du bout du tie-break, mais a fini par perdre 3-2 (16-25 25-15 23-25 25-17 17-15).

Double retournement de situation

Maja Storck et ses coéquipières sont très bien entrées dans la rencontre avec un score de 7-1, puis de 15-6. Elles ont gardé le même rythme jusqu’à la fin de la première manche (25-16). Cette franche domination helvétique s’est arrêtée à l’entame du deuxième set. Dès lors, les favorites ont haussé leur niveau de jeu et ont fait parler leur puissance pour égaliser à 1-1 (15-25). Ce retournement de situation n’a pas déstabilisé les Suissesses qui ont su rester dans la partie.

Dans le troisième set, elles sont revenues au score au bon moment, à 21-21. Puis elles ont pu passer l’épaule pour mener 2-1 (25-23). Malgré cet avantage psychologique, le quatrième set a été très compliqué pour les joueuses de Lauren Bertolacci. Elles ont multiplié les fautes et donné trop de points à l’adversaire. Cela a permis aux Bosniennes de revenir une nouvelle fois à hauteur à 2-2 (17-25) et d’avoir le droit de disputer un tie-break. Il a tenu toutes ses promesses et s’est conclu sur le score de 15-17.