Football - Défaites lourdes de conséquences pour Xamax et Stade-Lausanne

Il y a un jour où il faudra oser la comparaison entre le FC Chiasso et le FC Sion. Parce qu’à l’image des Valaisans en Super League, les Tessinois s’accrochent et reviennent chaque année d’un peu plus loin pour sauver leur peau en Challenge League. Trois jours après avoir frôlé l’exploit contre le leader Grasshopper (2-2), les pensionnaires du Stadio Riva IV continuent de donner des sueurs froides à Neuchâtel Xamax en fond de classement. Leur victime vendredi: Stade-Lausanne-Ouchy.