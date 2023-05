Etats-Unis: Défaut de paiement: la solution du 14e amendement

Le président américain Joe Biden et le patron républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, qui se sont entretenus mercredi, doivent de nouveau se rencontrer en «début de semaine prochaine».

Qu’est-ce que le 14e amendement?

Joe Biden peut-il l’utiliser?

Pas de procédure particulière, Joe Biden doit «demander à la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, de simplement continuer à émettre cette dette si nécessaire pour payer les factures de la nation», indique Robert Hockett. Et donc faire comme si le plafond de la dette n’existait pas.

Mais à ce stade, le président a exclu d’y recourir à court terme, pour cause de complications juridiques, prévoyant plutôt de laisser passer la crise pour y réfléchir.

A quelles difficultés risque-t-il de se heurter?

Pour Mark Gruber au contraire, aucun doute, «les républicains vont contre-attaquer en disant (que Joe Biden) ne comprend pas le 14e amendement qui se réfère à la dette uniquement, et qu’il ne peut donc pas rembourser la dette (déjà cumulée) sans engager de nouvelles dépenses», assure Mark Graber.

Dans les deux cas, les risques existent, souligne Neil Buchanan, professeur de droit à l’Université de Floride. Emprunter au-delà de la limite d’endettement fixée par le Congrès irait à l’encontre de la loi. Mais ne pas respecter les obligations de dépenses édictées par le Congrès pourrait être une violation plus grave encore. Et dans ce cas de figure, les risques de poursuites existent aussi, comme une action collective de retraités qui ne recevraient plus leurs chèques, souligne-t-il.