Assemblé des délégués : Défendre le climat doit pouvoir passer par le nucléaire selon Le PLR

Réunis à Montreux ce samedi, les délégués du parti se sont entendus sur la nécessité de ne pas entraver la construction de nouvelles centrales nucléaires pour baisser la production de CO₂.

Quelque 280 délégués du PLR se sont réunis samedi à Montreux, pour leur première assemblée de l’année. Le nouveau président du parti, Thierry Burkart, a critiqué le poids de l’administration et la politique de la gauche. Cité dans un communiqué, il a déclaré que «petit à petit, notre société étouffe sous un amas de bureaucratie, avec de graves conséquences pour la capacité d’innovation et donc pour la prospérité de notre pays».

Selon lui, «les bonnes conditions-cadres pour une économie innovante et un excellent site de recherche risquent de s’éroder à cause de ces attaques incessantes de la gauche et des Verts». Thierry Burkart a appelé à davantage de libéralisme dans notre société.