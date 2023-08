Défense: Les bunkers des Alpes pourraient être réactivés

L’armée recevra 13 milliards de francs supplémentaires jusqu’en 2035. Cette somme est destinée à combler les «déficits de compétences» dans tous les domaines: de la défense blindée à la défense aérienne, en passant par les communications et les infrastructures cybernétiques, indique le Département fédéral de la défense dans son rapport «Objectif et stratégie 2023», présenté jeudi. De plus, les bunkers planqués dans les Alpes et qui n’ont pas encore été démantelés pourraient reprendre du service. Quant aux chars Leopard encore en possession de l’armée, ils pourraient eux aussi être réutilisés.