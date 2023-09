Défense: Les futurs jets de combats ne volent que par beau temps

Orages évités aussi avec les jets actuels

D’une manière générale, les orages constituent un environnement dangereux pour les avions civils et militaires. Le F/A-18 Hornet, l’avion de l’armée de l’air suisse d’aujourd’hui, ne vole pas non plus dans des cellules orageuses. Des exceptions sont toutefois possibles en cas d’urgence. Stefan Hofer, porte-parole de l’armée, déclare à ce propos: «En cas de crise et de danger, l’armée de l’air déploie ses F/A-18 – et à l’avenir le F-35A – quelles que soient les conditions météorologiques, surtout lorsqu’il s’agit d’assurer la protection de la population et de l’espace aérien suisse. Les orages représentent un risque pour chaque avion.» Les pilotes devraient donc contourner les zones orageuses. La grêle et la foudre pourraient causer de graves dommages au fuselage et aux ailes. De plus, le givrage pourrait également réduire la flottabilité ou fausser la mesure de la vitesse et de l’altitude.