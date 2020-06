Genève

Défenseur de la mobilité douce, Patrick Saudan quitte le PLR

Jeudi soir, le député genevois PLR a annoncé au Grand Conseil qu’il siègera hors parti pour le reste de la législature.

Le député genevois ne se sent plus en adéquation avec le PLR.

Impact environnemental

Au nom de la santé publique, le député avait fait campagne en faveur de l’initiative «Pour la mobilité douce». Acceptée en votation en 2011, elle demande la création de pistes cyclables directes, continues et sécurisées et de traversées piétonnes attractives et sécurisées. Ses votes futurs au Parlement seront déterminés par leur impact environnemental et sur la mobilité douce, a-t-il averti.