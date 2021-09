Dédommagement : «Défigurée» par un soin, Evangelista réclame 50 millions

Le mannequin Linda Evangelista, qui affirme vivre en recluse depuis qu’elle a subi une intervention de chirurgie esthétique ratée, a demandé des dommages et intérêts, vendredi.

La top model Linda Evangelista réclame 50 millions de dollars (quelque 46 millions de francs) à l’entreprise responsable d’un traitement esthétique qui l’a selon elle «défigurée» et rendue «inemployable», dans une plainte déposée devant un tribunal fédéral de New York. Elle a confié cette semaine avoir été «défigurée irrémédiablement» par un traitement esthétique ayant mal tourné il y a cinq ans, dans un message destiné à ses plus de 980’000 abonnés sur Instagram.

«Détresse émotionnelle»

Linda Evangelista, 56 ans, veut obtenir une indemnisation pour sa «détresse émotionnelle» et les «pertes économiques» subies, selon sa plainte déposée mardi, à New York, et dont les médias ont eu connaissance plus tard dans la semaine.