Genève: Défilé antifasciste pour «retenir les leçons du passé»

«C’est assez angoissant quand on voit ce qui se passe chez nos voisins: regardez en France ou encore en Italie, il y a une vraie montée de l’extrême droite. Ici en Suisse, on reste encore un peu préservés mais la situation se tend, nous avons peur d’un effet domino. On a besoin de solidarité, pas de division», commentent deux adolescentes, juste avant que le cortège ne s’ébranle.