Abbayes vaudoises: Défilé des écoles maintenu aux fêtes de tir qui excluent les femmes

Alors que les femmes sont toujours interdites de certaines Abbayes, des fêtes de tir traditionnelles vaudoises, son interpellation avait fait grand bruit . La députée socialiste Oriane Sarrasin avait remis en cause ce modèle où les tireurs masculins sont récompensés avec de jeunes femmes bien habillées à leur bras, estimant que l’école ne devait pas les soutenir et perpétuer cette vision des rôles de genre. Elle avait donc demandé au Conseil d’État de se prononcer sur le défilé des écoles organisé à cette occasion.

Le gouvernement vaudois lui a toutefois répondu que ces activités n’étaient «pas problématiques du point de vue de l’égalité», évoquant des traditions locales inscrites dans le cadre légal, dans lesquelles s’insère l’école vaudoise. Il précise que celles-ci sont en évolution, «comme le montre l’ouverture de nombreuses abbayes aux femmes». Et d’ajouter toutefois qu’«il ne s’agit pas d’interdire la participation des élèves» aux activités «dès lors que certains éléments s’éloignent de l’objectif égalitaire de l’école. (…) Il s’agit plutôt d’outiller les élèves pour développer leur regard critique.» Et de dérouler la longue liste des actions entreprises par l’école pour l’égalité, que ce soit en termes de représentation de genres ou de l’explicitation des discriminations dans le cadre des cours. Un module obligatoire sur ce thème existe désormais dans le cursus de formation des enseignants à la HEP.

Selon «24 heures», Oriane Sarrasin a donc décidé d’en rester là, même si elle estime cette réponse contradictoire, et continue à trouver la question pertinente. Elle raconte aussi au quotidien vaudois avoir été la cible de réactions violentes suite à son interpellation. On lui a même promis «une balle entre les yeux». Une plainte pénale a été déposée et une investigation est en cours pour déterminer l’identité des personnes à l’origine des menaces.