Show Gucci à Los Angeles - Défilé monumental sur Hollywood Boulevard

115 mannequins ont foulé les étoiles du Walk of Fame (voir la vidéo ci-dessous). Le show était un hommage au Hollywood des années 1970. La coupe des fringues ravivait l’esprit disco avec, en prime, des chapeaux de cowboy et une certaine idée du glamour propre au cinéma de cette époque. Des stars ont participé à l’événement: Gwyneth Paltrow dans le public et Jared Leto parmi les mannequins.

De ce défilé monumental, on retiendra l’irrésistible souffle de vie et l’envie de faire la fête. Gageons qu’on retrouvera certains looks sur les red carpets du monde entier et, sans doute, aux Oscars.