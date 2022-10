«Seul un oui est un oui»: Définition du viol dans le Code pénal: bras de fer lancé au Parlement

«La décision prise aujourd’hui par la commission juridique montre que des parlementaires de presque tous les partis veulent enfin inscrire dans la loi ce qui est ancré depuis longtemps dans les mœurs, et qui est en vigueur dans toujours plus de pays européens: le sexe sans consentement est un viol, et doit être puni en tant que tel», réagit Amnesty International vendredi. «Nous mettrons tout en œuvre pour que le Conseil national suive sa commission et confirme sa décision. La Suisse a besoin d’un droit pénal moderne en matière sexuelle», écrivent Les Vert-e-s dans leur réaction. Les Femmes socialistes se sont aussi réjouies du vote.