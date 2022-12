Session: Définition du viol: le National préfère le «seul un oui est un oui»

Débat émotionnel

Une masculinité toxique à la James Bond

Un formalisme qui provoquera des «débandades»

Philipp Matthias Bregy (C/VS) a tenté en vain de rallier le National à la variante du ‘Non c’est non’. «L’élément de la contrainte a été supprimé. C’est déjà un saut quantique», a-t-il souligné. Selon lui, cette variante est la plus facile à mettre en oeuvre, et elle est recommandée par le monde de la justice. «Un refus est plus facilement prouvable», a abondé Christa Markwalder au nom d’un PLR très divisé. «Le ‘oui c’est oui’ créera beaucoup plus de confusions, et de frustrations qu’il n'en résoudra», a tenté Vincent Maitre (Centre/GE).