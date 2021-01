Italie : Défis mortels sur TikTok: influenceuse sous enquête

Le décès d’une fillette de 10 ans pose la question de l’accès des plus jeunes à des contenus dangereux sur les réseaux sociaux.

On avait appris peu après qu’un garçon de 9 ans était décédé dans des circonstances analogues à Bari, note «La Repubblica» .

Mère de famille et tiktokeuse

L’affaire a rebondi ce jeudi avec la mise en cause d’une influenceuse active sur TikTok. Cette mère de famille sicilienne de 48 ans est notamment l’auteure d’une vidéo où l’on voit un homme et une femme «se couvrant totalement le visage, y compris la bouche et le nez, avec du scotch, de manière à ne pas pouvoir respirer», a indiqué la police postale, chargée de l’enquête.