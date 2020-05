Coronavirus

Défis sportifs au profit de la Chaîne du Bonheur

Des habitants du village d'Hermance (GE) ont parcouru des kilomètres ce samedi afin de récolter de l'argent pour soutenir les personnes touchées par la crise du Covid-19.

Des dizaines de personnes ont parcouru des kilomètres samedi à Hermance (GE) au profit de la Chaîne du Bonheur. Course à pied, vélo, rameur: ils ont récolté de l'argent pour aider ceux que la crise du Covid-19 a touchés. Avec un record à la clé.

Des applaudissements résonnent dans le haut du village lacustre. Membre de l'équipe suisse élite d'aviron et championne du monde des moins de 23 ans en double, Sofia Meakin a parcouru la distance d'un marathon en 2 heures, 50 minutes et 15 secondes. Un record du monde dans la catégorie femmes poids légers qu'elle veut faire homologuer.

300 boucles

Alfred Blanc est à l'origine de ces défis. Samedi à 09h00, son voisin souffle dans un vuvuzuela. Le sexagénaire se lance dans un marathon en solitaire dans le petit lotissement où il vit, à un kilomètre du village médiéval. Il a délimité une boucle de 140 mètres de long en forme de huit qui passe par le parking de la copropriété, son garage et un jardin parfaitement entretenu.

«En tant que préretraité vivant à la campagne, je n'ai pas trop souffert du semi-confinement. Mais j'avais envie de faire quelque chose pour ceux qui souffrent de la crise», expliquait-il la veille. A deux jours du déconfinement et alors que la situation sanitaire s'est détendue, le moment est idéal pour ces défis, estime-t-il, tout en précisant que les consignes sanitaires restent d'actualité.

Portant le t-shirt avec la fameuse phrase d'Alain Berset, Alfred Blanc s'est donné cinq heures pour parcourir les 300 boucles, alors que son temps de marathon est habituellement de 3 heures 45. «Je ne vais pas réussir à prendre un rythme.» Il constate rapidement que le passage du jardin au garage est plus ardu que prévu: «Mine de rien, on la sent la petite côte!»